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Здание Малого театра в Москве откроют после реставрации в понедельник

На обновленной сцене покажут «Горе от ума» с Юрием Соломиным в главной роли

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Историческое здание Государственного академического Малого театра в Москве откроют после реставрации в понедельник на два года раньше установленного срока.

«Историческое здание Государственного академического Малого театра России открывается в понедельник после реставрации, которая велась с 2011 года», — сообщает ТАСС.

Ранее открытие театра после реставрации, предусматривающей сохранение исторического облика, предполагалось в декабре 2018 года. 

«Мы укрепили фундамент, стены, переделали все инженерные системы, заменили всю механизацию сцены, пристроили дополнительный зал», — рассказала гендиректор театра Тамара Михайлова.

На обновленной сцене театра, который сейчас проводит свой 261-й сезон, покажут спектакль «Горе от ума». Главную роль в постановке исполнит народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, сообщает РИАМО.

Историческое здание Малого театра — памятник архитектуры XIX века. Оно находится по адресу Театральный проезд, 1. Столь масштабная реставрация проводилась в театре впервые.

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Здание Малого театра в Москве откроют после реставрации в понедельник

Здание Малого театра в Москве откроют после реставрации в понедельникНа обновленной сцене покажут «Горе от ума» с Юрием Соломиным в главной роли

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