Здание Малого театра в Москве откроют после реставрации в понедельник

Историческое здание Государственного академического Малого театра в Москве откроют после реставрации в понедельник на два года раньше установленного срока.

«Историческое здание Государственного академического Малого театра России открывается в понедельник после реставрации, которая велась с 2011 года», — сообщает ТАСС.

Ранее открытие театра после реставрации, предусматривающей сохранение исторического облика, предполагалось в декабре 2018 года.

«Мы укрепили фундамент, стены, переделали все инженерные системы, заменили всю механизацию сцены, пристроили дополнительный зал», — рассказала гендиректор театра Тамара Михайлова.



На обновленной сцене театра, который сейчас проводит свой 261-й сезон, покажут спектакль «Горе от ума». Главную роль в постановке исполнит народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, сообщает РИАМО.

Историческое здание Малого театра — памятник архитектуры XIX века. Оно находится по адресу Театральный проезд, 1. Столь масштабная реставрация проводилась в театре впервые.