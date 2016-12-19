Контрафактный алкоголь на 2 млн рублей изъяли в Якутске

Полицейские в Якутске изъяли более 10 тыс. л контрафактного алкоголя, продукция оценивается почти на 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД «Якутское».

Как сообщает ИА YakutiaMedia, в распространении нелегального алкоголя подозревается 50-летний продавец. В ходе допроса он признал свою вину, рассказав, что купил алкоголь у неизвестного человека. В настоящий момент личность подозреваемого устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и штрафа в размере до 1 млн рублей.

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