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Зона платной парковки в Казани в 2017 году увеличится на 302 места

К 2020 году планируется расширить ее в три раза

В 2017 году планируется расширение зоны платной парковки в Казани. Будет организовано еще 302 парковочных места.

Как сообщает ИА «Татар-информ», в настоящее время в столице Татарстана действуют платные парковки в общей сложности на 1708 мест. После открытия 302 новых площадок на улицах Пушкина, Подлужной, Вишневского, Лесгафта, Чехова, Роще Фрунзе, Тихомирнова, а также у моста Миллениум количество парковочных мест возрастет до 2010. Расширение будет стоить бюджету более 6 млн рублей.

По словам председателя комитета по транспорту исполкома Казани Айдара Абдулхакова, к 2020 году площадь парковочного пространства вырастет втрое. Он отметил, что благодаря работам по нормализации дорожной ситуации пропускная способность основных улиц увеличилась на 17%, средняя скорость передвижения — на 5 км/ч.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Зона платной парковки в Казани в 2017 году увеличится на 302 места

К 2020 году планируется расширить ее в три раза

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