Крупная драка произошла на корпоративе в Апатитах

В ночном клубе в Апатитах произошла драка во время корпоративного праздника.



На место происшествия срочно была вызвана полиция. Однако и после приезда правоохранителей участницы драки не могли ее прекратить.



В итоге четыре женщины были задержаны. Позже выяснилось, что одна из них находится в розыске. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Мурманской области.



Против всех задержанных выдвинуты обвинения по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Во время драки никто из гостей праздника не пострадал.

В некоторых агентствах между тем появились некоторые подробности случившегося. В частности, сообщается, что драка произошла между сотрудницами местной психбольницы, которые отмечали новогодний праздник, и компанией из трех сестер.



Скандал начался из-за лопнувшего воздушного шарика. Дерущихся женщин, как пишут агентства, не могли разнять даже санитары психиатрического отделения, присутствовавшие на корпоративе.



В итоге «буйных дам» утихомиривали три наряда ППС, два — ГИБДД и представители Росгвардии. В интернете появилось видео задержания.

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