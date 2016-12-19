Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой в Приморье

Пять человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутки в городе Артеме Приморского края. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

По данным РИА PrimaMedia, 61-летний водитель микроавтобуса Nissan Vanette, двигаясь из поселка Заводской в сторону Находки, не уступил дорогу на повороте влево автобусу «ПАЗу», который ехал по главной дороге.

В результате произошло столкновение, пострадали пять человек, трое из которых получили сотрясение головного мозга и ушибы. Кроме того, водитель иномарки получил закрытую черепно-мозговую травму и открытый перелом голени, а его 43-летней пассажирке диагностировали черепно-мозговую травму и перелом голени. Обоих пострадавших госпитализировали в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.