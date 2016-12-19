Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

РФС запретил «Рубину» и «Динамо» регистрировать новых игроков

Данное решение связано с ненадлежащим исполнением клубами РФПЛ и ФНЛ второго этапа процедуры финансового контроля

На заседании комиссии Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию было решено временно запретить регистрацию новых игроков для четырех клубов РФПЛ и 10 командам ФНЛ. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

Данное решение связано с ненадлежащим исполнением клубами РФПЛ и ФНЛ второго этапа процедуры финансового контроля. Были обработаны данные клубов по наличию или отсутствию просроченной задолженности по трансферам игроков, а также перед сотрудниками, внебюджетными фондами и налоговыми органами по состоянию на 30 сентября 2016 года. Сообщает «Спорт-Экспресс».

По итогам проверки с 16 декабря 2016 года регистрировать новых игроков запрещено 14 клубам. В их числе «Крылья Советов» (Самара), томская «Томь», пермский «Амкар» и казанский «Рубин» (РФПЛ), а также «Тосно» (Тосно), «Динамо» (Москва), «Сокол» (Саратов), «Луч-Энергия» (Владивосток), «СКА-Хабаровск», «Сибирь» (оба — Новосибирск), «Кубань» (Краснодар), «Мордовия» (Саранск), ярославский «Шинник» и калининградская «Балтика» (ФНЛ).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

РФС запретил «Рубину» и «Динамо» регистрировать новых игроков

Данное решение связано с ненадлежащим исполнением клубами РФПЛ и ФНЛ второго этапа процедуры финансового контроля

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Николай Калмыков

социолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке