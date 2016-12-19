РФС запретил «Рубину» и «Динамо» регистрировать новых игроков

На заседании комиссии Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию было решено временно запретить регистрацию новых игроков для четырех клубов РФПЛ и 10 командам ФНЛ. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

Данное решение связано с ненадлежащим исполнением клубами РФПЛ и ФНЛ второго этапа процедуры финансового контроля. Были обработаны данные клубов по наличию или отсутствию просроченной задолженности по трансферам игроков, а также перед сотрудниками, внебюджетными фондами и налоговыми органами по состоянию на 30 сентября 2016 года. Сообщает «Спорт-Экспресс».

По итогам проверки с 16 декабря 2016 года регистрировать новых игроков запрещено 14 клубам. В их числе «Крылья Советов» (Самара), томская «Томь», пермский «Амкар» и казанский «Рубин» (РФПЛ), а также «Тосно» (Тосно), «Динамо» (Москва), «Сокол» (Саратов), «Луч-Энергия» (Владивосток), «СКА-Хабаровск», «Сибирь» (оба — Новосибирск), «Кубань» (Краснодар), «Мордовия» (Саранск), ярославский «Шинник» и калининградская «Балтика» (ФНЛ).

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