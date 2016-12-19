Постпред США при НАТО: не верю, что Россия нападет на альянс

Россия не планирует нападать на страны НАТО, но является источником нестабильности, неопределенности и непредсказуемости для организации, заявил постпред США при Североатлантическом альянсе Дуглас Льют.

«Я не верю в то, что Россия намеревается напасть на НАТО. Однако это не значит, что мы не должны успокоить таких наших союзников, как Эстония, которая имеет общую границу с РФ», — цитирует Льюта американский телеканал ABC News.

По словам постпреда США при НАТО, альянс несет ответственность за союзников, которые, возможно, подвергнутся хакерским атакам или акциям по дезинформации из России, сообщает телеканал «360».

Дуглас Льют сообщил, что тема кибербезопасности «не входит в непосредственную повестку дня» совещания в Брюсселе первого с июля 2016 года заседания Совета Россия–НАТО. Однако он предположил, что вопрос о постоянно повторяющемся «враждебном влиянии» Москвы на страны НАТО может поставить перед российским представителем не одно государство — союзник альянса.



Первое заседание Совета Россия–НАТО на уровне послов состоится в понедельник в Брюсселе.



Ранее в преддверии заседании Совета Россия–НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не хочет холодной войны с Россией.



«Сигнал к заседанию совета в понедельник такой: НАТО не хочет эскалации, не хочет холодной войны», — заявил генсек альянса. Темой обсуждений станет, в частности, конфликт на Украине, отметил Столтенберг.

