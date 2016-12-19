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Врачей скорой помощи избили в Башкирии

Близким пациента не понравился исход вызова неотложки

Двое сотрудников скорой помощи избиты в башкирском городе Туймазы.

Врач и фельдшер сейчас госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

По этим данным, медики подучили вызов по оказанию помощи человеку, который был в тяжелом состоянии. Люди, находившиеся рядом с больным, набросились на сотрудников неотложки и стали их избивать. По некоторым данным, врачам не удалось спасти больного, что и спровоцировало приступ ярости у присутствующих.

По факту нападения на врачей «скорой» есть один задержанный. Причастность к инциденту еще одного сейчас устанавливается.

Отметим, в последнее время участились случаи агрессии по отношению к сотрудникам неотложки. В частности, как писали «Известия», в конце ноября в Петербурге пациент сломал ногу врачу скорой помощи.

Между тем в ближайшее время в России могут появиться сразу три инициативы, защищающие медиков. Две из них разрабатывает Минздрав, третья принадлежит Совету Федерации. Все они предлагают ввести уголовную ответственность за подобные деяния.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Врачей скорой помощи избили в Башкирии

Близким пациента не понравился исход вызова неотложки

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