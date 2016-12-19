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В Петербурге предлагают ко всем автобусам с детьми прикрепить ГИБДД

С инициативой об ужесточении правил перевозки несовершеннолетних выступил городской «Пассажиравтотранс»

Петербургский «Пассажиравтотранс» подготовил изменения в законодательство в отношении правил транспортировки детских групп в автобусах. Как считают на предприятии, действующие правила предусматривают разные трактовки важных понятий и содержат недостаточно требований к перевозчикам.

Инициатива предполагает ввести требование об обязательном сопровождении
представителями ГИБДД автобусов, перевозящих детей по федеральным трассам, независимо от числа машин. Сегодняшние правила распространяются на колонны, состоящие из трех и более автобусов.

Также предлагается ввести запрет на перевозку детей до 14 лет по регулярным межрегиональным маршрутам без сопровождения близких родственников или доверенного лица, передает ИА «Невские новости».

Кроме того, проект «Пассажиравтотранса» дает право субъектам РФ составлять реестры компаний-перевозчиков и исключать из них организации, ставшие участниками серьезных аварий.

Законодательная инициатива передана на рассмотрение в комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

В Петербурге предлагают ко всем автобусам с детьми прикрепить ГИБДД

С инициативой об ужесточении правил перевозки несовершеннолетних выступил городской «Пассажиравтотранс»

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