Как работает непрямая система выборов в США

19 декабря в США начинается голосование коллегии выборщиков, которые должны утвердить результаты выборов президента страны, состоявшихся 8 ноября.

Впервые коллегия выборщиков была учреждена в США в 1787 году. Впоследствии долгое время она находилась в ведении госсекретаря США, а с 1950-го решением президента Эйзенхауэра была передана в ведение юридической и информационной службы при правительстве США. Результаты голосования объявляет сенат.

Традиционно коллегия выборщиков в каждом штате ретранслирует волю народа, отдавая свои голоса за ранее победившего там кандидата. Для окончательного утверждения своей кандидатуры победителю необходимо набрать 50% + 1 голос. Таким образом, учитывая текущий состав коллегии выборщиков, Дональду Трампу достаточно будет поддержки 270 выборщиков, а результаты выборов, состоявшихся 8 ноября, говорят о том, что за него должны проголосовать 306 человек, за Хиллари Клинтон — 232 человека.

Однако отдельные члены коллегии выборщиков в этот раз могут обойти устоявшиеся правила — и в этом случае результаты голосования предсказать будет сложнее. Таких членов коллегии в американской политологии называют «бесчестные». Как работает непрямая выборная система в США и когда ждать результатов голосования — в новой инфографике «Известий».

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