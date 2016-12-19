Липецкие школьники будут сами контролировать качество обедов

Ученики липецких школ сами смогут контролировать качество обедов. Детский омбудсмен Липецкой области направил в региональное управление Роспотребнадзора письмо о создании рабочей группы.

В ее состав войдут школьники и их родители. Роспотребнадзор обещал дать официальный ответ в начале 2017 года. Решение о создании подобной группы было принято во время совместного заседания уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области и регионального Молодежного парламента. Участники совещания рассказали о некачественных продуктах, маленьких порциях и остывших блюдах в столовых городских школ.



Как передает GOROD48, инициативу школьников в региональном управлении Роспотребнадзора поддержали. Санитарные врачи отметили, что рабочая группа поможет им при проведении надзорных проверок.



Обращения по качеству школьных обедов также принимает городской департамент образования.

