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Липецкие школьники будут сами контролировать качество обедов

В региональном управлении Роспотребнадзора поддержали инициативу общественников

Ученики липецких школ сами смогут контролировать качество обедов. Детский омбудсмен Липецкой области направил в региональное управление Роспотребнадзора письмо о создании рабочей группы.

В ее состав войдут школьники и их родители. Роспотребнадзор обещал дать официальный ответ в начале 2017 года. Решение о создании подобной группы было принято во время совместного заседания уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области и регионального Молодежного парламента. Участники совещания рассказали о некачественных продуктах, маленьких порциях и остывших блюдах в столовых городских школ.

Как передает GOROD48, инициативу школьников в региональном управлении Роспотребнадзора поддержали. Санитарные врачи отметили, что рабочая группа поможет им при проведении надзорных проверок.

Обращения по качеству школьных обедов также принимает городской департамент образования.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Липецкие школьники будут сами контролировать качество обедов

В региональном управлении Роспотребнадзора поддержали инициативу общественников

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