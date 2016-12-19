Двух жителей Брянска обвиняют в интернет-экстремизме

В отношении двух жителей Брянска завели уголовные дела за разжигание в сети межнациональной розни.



Об этом сообщает ресурс NASHBRYANSK со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.



Подробности этих случаев не разглашаются. Известно лишь, что подозреваемым 18 лет и 31 год. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, сказали в надзорном ведомстве.

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