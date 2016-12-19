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Двух жителей Брянска обвиняют в интернет-экстремизме

Одному из них 18 лет

В отношении двух жителей Брянска завели уголовные дела за разжигание в сети межнациональной розни.

Об этом сообщает ресурс NASHBRYANSK со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Подробности этих случаев не разглашаются. Известно лишь, что подозреваемым 18 лет и 31 год. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, сказали в надзорном ведомстве.

Напомним, что с нового года в России вступает в силу закон, по которому каждый сайт должен будет получать лицензию от Роскомнадзора. В противном случае сайт не будет зарегистрирован в системе поиска «Яндекс».

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Двух жителей Брянска обвиняют в интернет-экстремизме

Одному из них 18 лет

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