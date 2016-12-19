СМИ: из Алеппо эвакуировали 1,2 тыс. боевиков и мирных жителей

Около 1,2 тыс. боевиков и гражданских лиц были эвакуированы из сирийского Алеппо. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Из осажденных мятежниками шиитских селений Кефрая и Эль-Фуа утром была вывезена первая группа мирных жителей и раненых ополченцев, передает «Федеральное агентство новостей».

Заключенные договоренности о выводе оставшихся боевиков вооруженной оппозиции с семьями из Алеппо предусматривают одновременное проведение гуманитарной операции в Кефрая и Эль-Фуа.