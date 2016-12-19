Памятник императору Николаю II открыли во Владивостоке

Памятник российскому императору Николаю II открыли во Владивостоке. Открытие приурочили к отмечаемой в этом году знаменательной дате — 125-летию посещения цесаревичем Николаем Александровичем будущей столицы Приморского края.

Монумент установили в Покровском парке в центре Владивостока возле Покровского кафедрального собора.

Памятник выполнен в виде бронзового бюста императора, установленного на четырехгранный постамент. На каждой из граней выбиты памятные даты, связанные с посещением Владивостока императором в дни, когда в городе были заложены важные объекты: сухой док, памятник исследователю Дальнего Востока адмиралу Невельскому, железнодорожный вокзал и Транссибирская магистраль. Автором бюста стал скульптор Андрей Клыков, отмечает ИА SakhaNews.

В 1891 году будущий император России Николай II, возвращаясь из путешествия, сделал длительную остановку во Владивостоке. Цесаревич, добираясь до тихоокеанских рубежей России морским путем на фрегате «Память Азова», посетил Египет, Индию, Сиам, Китай и Японию.



Главной миссией путешествия Николая II стала остановка во Владивостоке. 19 мая в 1891 году заложили Транссибирскую железнодорожную магистраль. Кроме того, последний российский император принял участие в церемониях закладки здания железнодорожного вокзала, памятника адмиралу Невельскому и первого на Дальнем Востоке сухого дока. В честь этого в 1891 году во Владивостоке установили триумфальные ворота, однако в 1927 году арку ворот разрушили большевики. В 2003 году монумент восстановили на средства горожан, воспроизведя его по старым чертежам.