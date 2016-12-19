Медведев поручил разобраться с оборотом спиртосодержащих веществ

В России существует тяжелая проблема с оборотом спиртосодержащих веществ. Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства в понедельник.

«Очевидно, что, помимо оказания медицинской помощи, мер, направленных на создание современных условий для жизни, для реабилитации, для формирования здоровых привычек, необходимо обратить внимание на оборот такого рода алкогольсодержащих жидкостей, потому как это превратилось в бизнес, по сути направленный на вытеснение продажи нормального алкоголя», — заявил он.

Глава кабмина также назвал безобразием реализацию спиртосодержащих жидкостей через автоматы.

«Все это фасуется в довольно значительные емкости, продается иногда через автоматы. Это полное безобразие, и очевидно, что этому нужно положить конец, просто запретить оборот такого рода препаратов», — подчеркнул он.