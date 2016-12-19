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Перед праздниками власти Челябинска ввели штрафы за ночные фейерверки

Исключение сделано только для новогодней ночи

С декабря 2016 года в Челябинске запрещено применять открытый огонь, пиротехнические изделия и дуговые прожекторы в помещениях предприятий и организаций, а также в местах массового скопления людей. Такое распоряжение выпустила городская администрация.

Отныне устроителям ночных фейерверков грозит административный штраф в сумме от 1 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 5 тыс. до 25 тыс. — для должностных лиц и от 10 тыс. до 100 тыс. рублей — для юридических лиц. Запрет не будет действовать лишь в ночь на 1 января, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Также городские правоохранители проводят профилактическое мероприятие
«Пиротехника». Уже проверено 40 точек реализации пиротехнической продукции. В пяти организациях выявлены случаи незаконной продажи и нарушения требований пожарной безопасности.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Перед праздниками власти Челябинска ввели штрафы за ночные фейерверки

Исключение сделано только для новогодней ночи

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