Перед праздниками власти Челябинска ввели штрафы за ночные фейерверки

С декабря 2016 года в Челябинске запрещено применять открытый огонь, пиротехнические изделия и дуговые прожекторы в помещениях предприятий и организаций, а также в местах массового скопления людей. Такое распоряжение выпустила городская администрация.

Отныне устроителям ночных фейерверков грозит административный штраф в сумме от 1 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 5 тыс. до 25 тыс. — для должностных лиц и от 10 тыс. до 100 тыс. рублей — для юридических лиц. Запрет не будет действовать лишь в ночь на 1 января, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Также городские правоохранители проводят профилактическое мероприятие

«Пиротехника». Уже проверено 40 точек реализации пиротехнической продукции. В пяти организациях выявлены случаи незаконной продажи и нарушения требований пожарной безопасности.