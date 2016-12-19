Danske Bank прогнозирует укрепление рубля по отношению к доллару

Аналитики Danske Bank прогнозируют укрепление курса рубля по отношению к доллару.



Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет банка, в течение ближайших трех месяцев доллар упадет по отношению к рублю до 60,00 рубля. В годовой перспективе ожидается, что американская валюта будет стоить до 53,20 рубля.



В кредитной организации также ожидают, что Банк России возобновит снижение ключевой ставки во II квартале 2017 года. Сейчас уровень ключевой ставки составляет 10%.



Также аналитики Danske Bank изменили свой прогноз по валютной паре евро/доллар. По мнению специалистов, в перспективе 1–2 месяцев стоимость евро составит $1,02 вместо $1,05, ожидаемого ранее.

Напомним, установленный Банком России официальный курс доллара на 19 декабря 2016 года составляет 61,75 рубля. Евро стоит $1,046.

