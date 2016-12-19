«Тайну подземного моря» покажут в Москве

Премьера новогоднего театрально-циркового шоу на воде «Тайна подземного моря», созданного с участием пятикратных олимпийских чемпионок по синхронному плаванию Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной, состоится в Москве 24 декабря.

Шоу может стать одним из самых необычных новогодних представлений в этом сезоне — в постановке музыкального спектакля приняла команда мирового уровня, в которую вошли не только спортсмены мирового уровня, но также актеры и профессиональные гимнасты. Оно будет проходить в уникальном бассейне СК «Олимпийский», разделенным на два сектора специальной акустической стеклянной перегородкой.



Помимо самого шоу, перед началом главного действия маленьких зрителей будет ждать 45-минутная развлекательная программа с конкурсами, песнями и танцами в исполнении профессиональных артистов. При этом сам спектакль будет интересен как детям, так и их родителям.

27 декабря состоится специальный, благотворительный показ — в этот вечер в выступлении примут участие члены сборной России по синхронному плаванию, певица Нюша и автор ее песен. Выступать звезды будут бесплатно — все средства, собранные от продажи билетов на спектакль, будут направлены Благотворительному фонду Константина Хабенского для помощи больным детям.

Посмотреть «Тайну подземного моря» в Москве можно будет до 8 января.