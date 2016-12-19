В Красноярске запустили трамвай с Wi-Fi

Модернизированный трамвай с сетью Wi-Fi запустили в Красноярске. Новый электротранспорт оборудован эргономичными сиденьями, новыми дверями поворотно-лавирующего типа с электромеханическим приводом, светильниками со светодиодными лампами, информационной системой с датчиками температуры и информационными мониторами.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, трамвай будет следовать по маршруту № 7 (Трамвайное депо — улица Матросова — Предмостная площадь — проспект Имени газеты «Красноярский рабочий» — КрасТЭЦ).

По словам замглавы города, руководителя департамента транспорта Игоря Кима, модернизация трамвайного вагона была проведена в рамках обновления городского электротранспорта.

Ожидается, что в следующем году будет проведена работа по повышению привлекательности пассажирского транспорта путем обновления подвижного состава, повышения качества и безопасности перевозки пассажиров и увеличения скорости движения за счет создания обособленных линий движения пассажирского транспорта.