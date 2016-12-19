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Федор Емельяненко переизбран на пост главы Союза ММА России

Знаменитый боец смешанных единоборств является бессменным руководителем Союза MMA со времени создания организации

Боец смешанного стиля Федор Емельяненко переизбран на пост президента Союза ММА России. Об этом сообщает пресс-служба организации. Решение было принято на отчетно-выборной конференции организации, прошедшей 18 декабря в Москве.

Емельяненко является бессменным президентом Союза MMA со времени создания организации в 2012 году.

Первым вице-президентом был избран Радмир Габдуллин, вице-президент Борис Бурзиев был переизбран на новый срок, в состав руководства Союза ММА России избраны еще два вице-президента — Татьяна Щетинина и Андрей Терентьев.

Добавим, что Емельяненко продолжает свою спортивную карьеру. Следующим соперником 40-летнего бойца будет американец Мэтт Митрион. Бой в рамках организации Bellator пройдет 18 февраля в США.

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Федор Емельяненко переизбран на пост главы Союза ММА России

Знаменитый боец смешанных единоборств является бессменным руководителем Союза MMA со времени создания организации

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