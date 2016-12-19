Федор Емельяненко переизбран на пост главы Союза ММА России

Боец смешанного стиля Федор Емельяненко переизбран на пост президента Союза ММА России. Об этом сообщает пресс-служба организации. Решение было принято на отчетно-выборной конференции организации, прошедшей 18 декабря в Москве.

Емельяненко является бессменным президентом Союза MMA со времени создания организации в 2012 году.



Первым вице-президентом был избран Радмир Габдуллин, вице-президент Борис Бурзиев был переизбран на новый срок, в состав руководства Союза ММА России избраны еще два вице-президента — Татьяна Щетинина и Андрей Терентьев.

Добавим, что Емельяненко продолжает свою спортивную карьеру. Следующим соперником 40-летнего бойца будет американец Мэтт Митрион. Бой в рамках организации Bellator пройдет 18 февраля в США.

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