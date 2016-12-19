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Куда пойти в каникулы: мюзикл «Все о Золушке»

В Новый год Театр мюзикла покажет старую сказку на новый лад с 4 до 8 января

Фото: Московский театр мюзикла

Над постановкой работали маэстро Раймонд Паулс, панк-группа СЛОТ, писатель Дмитрий Быков, Сергей Плотов вместе с режиссером Олегом Глушковым и сценографом Вадимом Волей. Все они вместе расскажут зрителям всё о Золушке.

Мюзикл «Всё о Золушке» — далеко не классическая история, которую все знают наизусть. Ироничная и нестандартная трактовка обязательно заинтригует взрослых, а яркие костюмы и необычные сценические решения поразят детей. Прекрасная музыка композитора Раймонда Паулса и вовсе создаст поистине праздничную атмосферу на сцене.

На мюзикл можно прийти всей семьей, ведь это спектакль для всех поколений зрителей: дети шагнут в прекрасный мир сказки, молодежь окажется в плену романтических приключений, а взрослые снова испытают великую силу любви.

Кстати спектакль награжден премией «Золотая Маска» за лучшую женскую роль (Оксана Костецкая, Крестная). Он состоится в новогодние каникулы — 4–8 января 2017 года.

Мюзикл играют в Театре мюзикла в Москве. Стоимость билетов: от 500 рублей.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Куда пойти в каникулы: мюзикл «Все о Золушке»

Куда пойти в каникулы: мюзикл «Все о Золушке»В Новый год Театр мюзикла покажет старую сказку на новый лад с 4 до 8 января

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