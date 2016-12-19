Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Израильский миллиардер Штейнмец задержан в Тель-Авиве

Бизнесмена подозревают в подкупе правительственных чиновников в Гвинее

Бени Штейнмец, израильский миллиардер, который продолжает спорить с властями по поводу прав на один из самых ценных в мире горнодобывающих активов, был задержан в Тель-Авиве по подозрению в подкупе правительственных чиновников в Гвинее и отмывании денег.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Представитель полиции сообщил, что Штейнмец и другие израильские бизнесмены, которые живут преимущественно за границей, подозреваются в том, что перечислили десятки миллионов долларов на счета высокопоставленных должностных лиц в гвинейской столице Конакри.

«Расследование ведется совместно с правоохранительными органами США, Швейцарии и Гвинеи», — отметил он.

В компании BSG Resources Ltd. подтвердили, что бизнесмен был задержан израильской полицией для допроса.

«Это наше твердое убеждение, что утверждения правительством Гвинеи о взяточничестве не только беспочвенны, но и является попыткой властей западноафриканского государства прикрыть повальную коррупцию, которая существует в стране», — говорится в заявлении компании.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Израильский миллиардер Штейнмец задержан в Тель-Авиве

Бизнесмена подозревают в подкупе правительственных чиновников в Гвинее

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Инфографика

Как работает непрямая система выборов в США

Как работает непрямая система выборов в США

Кто такие «бесчестные выборщики», как работает непрямая выборная система в США и когда ждать результатов голосования — в новой инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Игорь Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Калмыков

социолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке