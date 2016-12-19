Израильский миллиардер Штейнмец задержан в Тель-Авиве

Бени Штейнмец, израильский миллиардер, который продолжает спорить с властями по поводу прав на один из самых ценных в мире горнодобывающих активов, был задержан в Тель-Авиве по подозрению в подкупе правительственных чиновников в Гвинее и отмывании денег.



Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Представитель полиции сообщил, что Штейнмец и другие израильские бизнесмены, которые живут преимущественно за границей, подозреваются в том, что перечислили десятки миллионов долларов на счета высокопоставленных должностных лиц в гвинейской столице Конакри.



«Расследование ведется совместно с правоохранительными органами США, Швейцарии и Гвинеи», — отметил он.

В компании BSG Resources Ltd. подтвердили, что бизнесмен был задержан израильской полицией для допроса.



«Это наше твердое убеждение, что утверждения правительством Гвинеи о взяточничестве не только беспочвенны, но и является попыткой властей западноафриканского государства прикрыть повальную коррупцию, которая существует в стране», — говорится в заявлении компании.

