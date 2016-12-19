Школьный автобус попал в ДТП с легковушкой в Приангарье

Школьный автобус «ПАЗ» с участием легкового автомобиля в Усть-Илемске попал в ДТП. В результате аварии никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным ИА IrkutskMedia, около 8 часов утра 36-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся со школьным автобусом «ПАЗ». В салоне автобуса находились 17 детей, никто из них не пострадал.

Оба водителя прошли медицинское освидетельствование на состояние опьянения, после чего выяснилось, что они были трезвыми. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.