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Школьный автобус попал в ДТП с легковушкой в Приангарье

В салоне автобуса находились 17 детей, никто из них не пострадал

Школьный автобус «ПАЗ» с участием легкового автомобиля в Усть-Илемске попал в ДТП. В результате аварии никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным ИА IrkutskMedia, около 8 часов утра 36-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся со школьным автобусом «ПАЗ». В салоне автобуса находились 17 детей, никто из них не пострадал.

Оба водителя прошли медицинское освидетельствование на состояние опьянения, после чего выяснилось, что они были трезвыми. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Школьный автобус попал в ДТП с легковушкой в Приангарье

В салоне автобуса находились 17 детей, никто из них не пострадал

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