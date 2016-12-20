Соцреализм в новом облике

«Институт русского реалистического искусства» (ИРРИ) предстал в обновленном виде. Пятилетие своей работы музей отметил перекомпоновкой выставочного пространства и новой экспозицией «Рассказы». Среди не выставлявшихся ранее экспонатов можно, например, увидеть полотно, на котором изображена первая типография «Известий».



— Мы хотим показать коллекцию в максимально комфортном музейном пространстве, — прокомментировал решение о переэкспозиции основатель ИРРИ Алексей Ананьев. — Для многих посетителей музея знакомство с национальным искусством XX века только начинается, и мы настроены помочь аудитории получить как можно больше информации о художниках, стилях, объединениях, исторических событиях. Для нас важно быть современным музеем классического искусства.



Фото: Зоя Игумнова

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Прежде экспозиция ИРРИ начиналась с третьего этажа: от первой половины XX века к шестидесятникам на втором этаже и современному искусству на первом.



Теперь же посетителей встречают работы художников конца XIX — начала XX века: Крымова, Переплетчикова, Туржанского, Жуковского, Богданова-Бельского, Коровина, Грабаря. Попадая сюда, посетитель поражается яркости стен — они синие. В следующем помещении — красные, зеленые и т.д.

— Мы решили перекрасить стены, чтобы цвета помогли наилучшим образом представить экспонаты, — сообщила «Известиям» искусствовед ИРРИ Анастасия Сиренко. — Подбирали оттенки, которые помогали бы воспринимать живопись. Синий наилучшим образом подходит к полотнам, на которых изображена деревня, красный — революционный цвет...



Дизайнеры даже заменили пол в зале, посвященном Великой Отечественной войне. Для лучшего восприятия его сделали дощатым, а стены выкрасили в серый цвет.



Фото: Зоя Игумнова

Часть экспозиции посвящена космосу.

— Мы демонстрируем портрет Юрия Гагарина кисти Андрея Плотнова, — рассказала Анастасия Сиренко. — Это единственный художник, которому лично позировал Гагарин. Остальные его изображения были созданы по фотографиям.

Помимо этого, в залах ИРРИ выставлены работы художников Коровина, Макарова-Бельского, Фридмана и Жуковского, приобретенные совсем недавно.



В процессе подготовки искусствоведы ИРРИ пытались досконально изучить историю каждой картины. Порой результаты оказывались неожиданными.



Фото: Зоя Игумнова

— Нас заинтересовало полотно Виктора Перельмана, которое поступило в фонд музея под названием «Целлюлозно-бумажный комбинат», написанное, судя по описанию, ориентировочно в 1950-х, — продолжила рассказ Анастасия Сиренко. — Однако на картине изображена явно более ранняя эпоха — времен индустриализации. Я отправилась в архив и подняла документы художника, фотографии, каталоги. Был среди них каталог его персональной выставки, проходившей в 1930-е годы. В нем я и нашла нашу работу — но под названием «Рождение газеты (Типография «Известий» 1929 г.)».

Истории полотен Александра Дейнеки, Игоря Грабаря, Аркадия Пластова, Юрия Пименова, Гелия Коржева и других известных мастеров раскрыты через эскизы, фотографии и даже рентгеновские снимки. Отсюда и название выставки — «Рассказы». Узнать судьбу советских шедевров, а через них и историю нашей страны можно будет до 21 мая 2017 года.