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Медведев освободил от должности замглавы Минэка Королева

Заместитель министра уволен в связи с переходом на другую работу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя главы Министерства экономического развития Павла Королева. Соответствующий документ от 15 декабря был опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что Королев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

«Освободить... от должности... в связи с переходом на другую работу», — сказано в документе, передает RNS.

Павел Королев занимал должность заместителя главы ведомства с июня 2012 года. Он занимался вопросами земельных отношений и регистрации собственности, а также курировал Росреестр.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Медведев освободил от должности замглавы Минэка Королева

Заместитель министра уволен в связи с переходом на другую работу

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