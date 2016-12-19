В Татарстане появятся антидопинговые чиновники

Чиновников, которые будут следить за предотвращением допинга в спорте, начнут назначать в Татарстане. Согласно изменениям, внесенным с республиканский закон «О физической культуре и спорте», новые госслужащие будут выполнять свои обязанности в соответствии с федеральным законодательством.

Как передает сайт ProKazan.ru, в зону ответственности чиновников входят: организация мероприятий по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним; взаимодействие с российской антидопинговой организацией и федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.



Назначать антидопинговых госслужащих будет уполномоченный орган исполнительной власти Республики Татарстан.