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В Татарстане появятся антидопинговые чиновники

Они будут работать в сотрудничестве с федеральными ведомствами

Чиновников, которые будут следить за предотвращением допинга в спорте, начнут назначать в Татарстане. Согласно изменениям, внесенным с республиканский закон «О физической культуре и спорте», новые госслужащие будут выполнять свои обязанности в соответствии с федеральным законодательством.

Как передает сайт ProKazan.ru, в зону ответственности чиновников входят: организация мероприятий по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним; взаимодействие с российской антидопинговой организацией и федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.

Назначать антидопинговых госслужащих будет уполномоченный орган исполнительной власти Республики Татарстан.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

В Татарстане появятся антидопинговые чиновники

Они будут работать в сотрудничестве с федеральными ведомствами

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