Силуанов: прогрессивная шкала НДФЛ — вопрос далекого будущего

Вопрос о введении прогрессивной шкалы для подоходного налога в ближайшие годы рассматривать нецелесообразно, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

По мнению министра, это усложнит администрирование и создаст риски падения сборов.

«Говорят — давайте сделаем прогрессивный налог, больше денег соберем, сделаем дополнительные льготы по НДФЛ одновременно для категорий с невысокими доходами. В принципе, экономически это нулевая примерно операция, мы такие расчеты делали», — цитирует Силуанова «Интерфакс».

По его словам, если сегодня ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, «есть большие риски, что мы будем собирать не больше, а, может быть, меньше».

Министр отметил, что прежде чем говорить о прогрессивном подоходном налоге, «мы должны принять меры по обелению зарплат, по увеличению [собираемости] страхвзносов».

«Сейчас вдруг выходить с предложением прогрессии по НДФЛ — мне кажется, это дело не сегодняшнего времени», — подчеркнул глава Минфина.