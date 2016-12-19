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Песков: Путину доложено о трагедии в Иркутске

Представитель Кремля отметил, что ситуация требует самого пристального внимания

Президенту России Владимиру Путину доложено о массовом отравлении людей спиртосодержащим препаратом для принятия ванн «Боярышник» в Иркутске. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге в четверг.

«Безусловно, об этой трагедии докладывалось, это страшная трагедия, безусловно, вот этот пласт проблем он хорошо известен, и президенту докладывалось. И, безусловно, это требует самого-самого пристального внимания и принятия мер», — сказал он журналистам.

При этом на вопрос о том, озвучивал ли президент вывод о том, с чем связано употребление опасной продукции, представитель Кремля заявил, что ему об этом ничего не известно.

Жители Ленинского района Иркутска приобрели «Боярышник», на этикетке которого есть предупреждение о запрете внутреннего применения, и употребили препарат вместо алкоголя. Препарат оказался контрафактным — в средстве содержался концентрированный метиловый спирт вместо этилового. Ранее в региональном СУ СКР сообщили, что число жертв отравления достигло 33. Всего от отравления пострадали 54 человека.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил кабмину разобраться с незаконным оборотом спиртосодержащих жидкостей. Также премьер назвал безобразием реализацию спиртосодержащих жидкостей через автоматы и потребовал запретить такой способ продажи препаратов.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Песков: Путину доложено о трагедии в Иркутске

Представитель Кремля отметил, что ситуация требует самого пристального внимания

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