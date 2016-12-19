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В Вологде у больших ледяных горок будут дежурить инструкторы

Менее чем за три недели 11 детей попали в больницы после катаний на ватрушках

В декабре в Вологде 11 детей попали в больницы после неудачного катания на ватрушках, сообщает пресс-служба городской администрации. Маленькие вологжане получали разного рода повреждения - от ушибов до черепно-мозговых травм. Некоторые провели в больнице до 45 дней.

Катание на ватрушках остается одной из самых любимых зимних забав. Чтобы не пострадать, нужно соблюдать правила безопасности. Ватрушку следует подбирать по размеру (лучше взять побольше), на ней нельзя лежать и стоять на коленях. Кататься на ватрушке следует поодиночке, нельзя соединять их между собой. Также не рекомендуется кататься с крутых горок с накатами и трамплинами.

Как пишет Cpv.Ru, на этой неделе в Кремлевском саду Вологды поставят традиционную большую зимнюю горку, где в этом году во время праздников будут дежурить инструкторы.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

В Вологде у больших ледяных горок будут дежурить инструкторы

Менее чем за три недели 11 детей попали в больницы после катаний на ватрушках

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