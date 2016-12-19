«Я.Крым. Точка притяжения» — у полуострова появился новый логотип

В Симферополе в понедельник представили новый туристский логотип Крыма: «Я.Крым. Точка притяжения». Об этом сообщила председатель Крымской организации Союза дизайнеров России Ольга Степанова.

Новый логотип войдет в комплекс туристического бренда Крыма, который включает платформу бренда и концепцию его продвижения.



«Эти четыре слова и точка легли в основное понятие, что такое Крым, которое мы несем. Этот брендлайн имеет два уровня», — цитирует «РИА Новости» Степанову.



По словам председателя крымского Союза дизайнеров, «Я.Крым» — это некая персонализация Крыма. Каждый житель полуострова может сказать: «Я тоже немного Крым, и от меня зависит, каким Крым увидят наши гости».

Вторая половина — «Точка притяжения» — означает поиск так называемых крымских магнитов. Эта программа будет разработана более подробно и воплотится в системе брендирования не только самого Крыма, но каждого, даже самого маленького, объекта.



В марте 2015 года дизайнер Артемий Лебедев представил свой вариант логотипа Крыма, однако он не был утвержден, пишет «Ридус».

Напомним, как сообщил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, почти половина россиян, покупающих туры на новогодние праздники, предпочитают отдыхать внутри страны.

