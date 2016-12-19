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В школах Орла возобновились занятия после карантина

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей стал ниже

Управление образования Орла сообщило, что в городских школах завершается карантин по гриппу и ОРВИ. 

Количество случаев ОРВИ и гриппа среди детей на прошедшей неделе снизилось по сравнению с предыдущими периодами. В связи с этим учебный процесс в школах областного центра возобновился с 19 декабря, пишет InfoOrel.ru.

Все школы Орла были закрыты для посещения примерно на неделю. По данным местной статистики, дети в возрасте до 14 лет составляли 57,6% от общего числа заболевших гриппом и ОРВИ.

Как ранее писали «Известия», Роспотребнадзор 15 декабря объявил о начале эпидемии гриппа в 20 российских регионах. С начала сезона в стране было зарегистрировано почти 15 тыс. случаев внебольничных пневмоний, что превышает уровень прошлого года на 38,7%.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

В школах Орла возобновились занятия после карантина

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей стал ниже

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