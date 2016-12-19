В школах Орла возобновились занятия после карантина

Управление образования Орла сообщило, что в городских школах завершается карантин по гриппу и ОРВИ.

Количество случаев ОРВИ и гриппа среди детей на прошедшей неделе снизилось по сравнению с предыдущими периодами. В связи с этим учебный процесс в школах областного центра возобновился с 19 декабря, пишет InfoOrel.ru.

Все школы Орла были закрыты для посещения примерно на неделю. По данным местной статистики, дети в возрасте до 14 лет составляли 57,6% от общего числа заболевших гриппом и ОРВИ.

Как ранее писали «Известия», Роспотребнадзор 15 декабря объявил о начале эпидемии гриппа в 20 российских регионах. С начала сезона в стране было зарегистрировано почти 15 тыс. случаев внебольничных пневмоний, что превышает уровень прошлого года на 38,7%.

