В Твери в отставку отправили директора Дорожного фонда

Главу Дорожного фонда Тверской области отправили в отставку. Решение принял губернатор на фоне сообщений о том, что в Тверской области дорожные работы ведутся даже тогда, когда на трассах лежит снег.

«Мы говорили, что подрядчики не должны этого делать, все работы нужно выполнять своевременно. Для нас приоритет — не освоение денег, а то, что мы получаем в итоге», — сказал глава Тверской области Игорь Руденя, которого цитирует ИА «Твериград».

Кроме того, у губернатора возникли претензии к Соляхутдинову и по поводу самого содержания дорог. В частности, в двух районах области, Калязинском и Кашинском, дороги вообще песком не посыпали.

Областному министру транспорта поручено срочно найти Соляхутдинову замену.