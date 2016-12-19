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В Твери в отставку отправили директора Дорожного фонда

К Сергею Соляхутдинову возникли претензии к укладке асфальта зимой

Главу Дорожного фонда Тверской области отправили в отставку. Решение принял губернатор на фоне сообщений о том, что в Тверской области дорожные работы ведутся даже тогда, когда на трассах лежит снег.

«Мы говорили, что подрядчики не должны этого делать, все работы нужно выполнять своевременно. Для нас приоритет — не освоение денег, а то, что мы получаем в итоге», — сказал глава Тверской области Игорь Руденя, которого цитирует ИА «Твериград».

Кроме того, у губернатора возникли претензии к Соляхутдинову и по поводу самого содержания дорог. В частности, в двух районах области, Калязинском и Кашинском, дороги вообще песком не посыпали.

Областному министру транспорта поручено срочно найти Соляхутдинову замену.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

В Твери в отставку отправили директора Дорожного фонда

К Сергею Соляхутдинову возникли претензии к укладке асфальта зимой

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