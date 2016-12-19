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Песков: в Кремле не будут следить за голосованием выборщиков

Голосование выборщиков в США состоится 19 декабря

В Кремле не планируют следить за процессом голосования выборщиков в США из-за плотного графика, но результат «отфиксируют», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вообще не следим, времени нет, но, безусловно, когда новости поступят, мы их отфиксируем», — сказал он.

Выборы в США проводят в два этапа. Избиратели голосуют не за конкретного политика, а за выборщиков, которые впоследствии, как предполагается, поддержат и утвердят его кандидатуру.

Голосование выборщиков состоится 19 декабря, объявление результатов голосования произойдет в конгрессе 6 января.

На выборах президента 8 ноября республиканец Дональд Трамп набрал 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у демократа Хиллари Клинтон.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Песков: в Кремле не будут следить за голосованием выборщиков

Голосование выборщиков в США состоится 19 декабря

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