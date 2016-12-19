Глава Минэка Орешкин назначен членом набсовета Внешэкономбанка

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился назначить главу Минэкономразвития Максима Орешкина членом наблюдательного совета Внешэкономбанка (ВЭБ).



Соответсвующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Этим же распоряжением из набсовета ВЭБа исключается экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.



Орешкин был назначен главой Минэка в конце ноября 2016 года и в этом качестве сменил Алексея Улюкаева, снятого с должности после ареста с поличным при получении взятки.



Экс-министр был задержан в ночь на 15 ноября с поличным при получении взятки в $2 млн.

Улюкаев не признает своей вины, однако суд постановил отправить его под домашний арест до 15 января. Российский президент Владимир Путин уволил Улюкаева с должности министра Минэкономразвития с формулировкой «в связи с утратой доверия».

