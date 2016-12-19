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В Нижнем Новгороде спасли ястреба, столкнувшегося с электропроводами

Правда, неясно, сможет ли птица летать

Нижегородским орнитологам удалось спасти ястреба, пострадавшего от столкновения с электропроводами.

Раненую самку ястреба-стервятника нашли жители поселка Дружный. Им удалось оперативно переправить птицу в орнитологическую лабораторию городского экоцентра.

У ястреба были оскольчатые переломы левых бедра и плеча. Специалисты сделали ему сразу две операции.

Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в экоцентре, птица выживет, у нее хорошие шансы на выздоровление. А вот сможет ли она летать — покажет время.

Подобный случай был зафиксирован в Нижнем Новгороде в августе. Тогда в одном из районов города нашли ястреба-стервятника, у которого было повреждено крыло. Его удалось вылечить, сейчас он содержится в зоопарке «Мадагаскар».

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

В Нижнем Новгороде спасли ястреба, столкнувшегося с электропроводами

Правда, неясно, сможет ли птица летать

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