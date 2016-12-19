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В Сибири создают систему спутникового мониторинга климата в Арктике

Технология позволит дистанционно фиксировать влажность и температуру почвы в арктической зоне

В Институте физики им. Л.В. Киренского в Красноярске ученые разрабатывают технологию спутникового мониторинга климата в Арктике. Система позволит дистанционно фиксировать влажность, температуру почвы и другие изменения.

В настоящее время ученые ведут мониторинг арктической зоны при помощи российского спутника «Метеор-М № 2». Необходимые данные собирает установленный на нем сканер радиотеплового излучения. Пилотные испытания новой технологии уже прошли на тестовых участках в районе Норильска и села Хатанга.

Исследования в рамках проекта будут продолжены в 2017 году, передает ИА FlashSiberia.

По мнению разработчиков, систематический сбор данных позволит выработать методику предотвращения возможных экологических бедствий в арктической зоне. Ранее исследования позволили выявить рекордно низкие температуры в 2015 году на Таймыре.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

В Сибири создают систему спутникового мониторинга климата в Арктике

Технология позволит дистанционно фиксировать влажность и температуру почвы в арктической зоне

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