В Сибири создают систему спутникового мониторинга климата в Арктике

В Институте физики им. Л.В. Киренского в Красноярске ученые разрабатывают технологию спутникового мониторинга климата в Арктике. Система позволит дистанционно фиксировать влажность, температуру почвы и другие изменения.

В настоящее время ученые ведут мониторинг арктической зоны при помощи российского спутника «Метеор-М № 2». Необходимые данные собирает установленный на нем сканер радиотеплового излучения. Пилотные испытания новой технологии уже прошли на тестовых участках в районе Норильска и села Хатанга.



Исследования в рамках проекта будут продолжены в 2017 году, передает ИА FlashSiberia.

По мнению разработчиков, систематический сбор данных позволит выработать методику предотвращения возможных экологических бедствий в арктической зоне. Ранее исследования позволили выявить рекордно низкие температуры в 2015 году на Таймыре.

