Путин: инфляция в России в 2016 году будет наименьшей за 25 лет

Инфляция в России в 2016 году будет наименьшей за последние четверть века и составит 5,8%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства страны.

«У нас будет наименьшая инфляция за последние 25 лет. Как мы помним, в 2011 году [она] была 6,1%, в этом году будет меньше 6%. Уже уверенно можно сказать, 5,8%», — сказал Путин.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция по итогам года установится в диапазоне 5,4–5,8%.

По ее словам, к середине декабря скорость роста цен в стране замедлилась до 5,6% с 6,1% по итогам октября.