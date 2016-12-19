Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Путин: инфляция в России в 2016 году будет наименьшей за 25 лет

По словам президента РФ, темпы роста цен по итогам года не превысят 5,8%

Инфляция в России в 2016 году будет наименьшей за последние четверть века и составит 5,8%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства страны.

«У нас будет наименьшая инфляция за последние 25 лет. Как мы помним, в 2011 году [она] была 6,1%, в этом году будет меньше 6%. Уже уверенно можно сказать, 5,8%», — сказал Путин.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция по итогам года установится в диапазоне 5,4–5,8%.

По ее словам, к середине декабря скорость роста цен в стране замедлилась до 5,6% с 6,1% по итогам октября.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Путин: инфляция в России в 2016 году будет наименьшей за 25 лет

По словам президента РФ, темпы роста цен по итогам года не превысят 5,8%

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Калмыков

социолог

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке