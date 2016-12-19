Более 100 семей военнослужащих отметили новоселье в Хабаровске

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровске отметили новоселье в Хабаровске. Сразу 176 семей получили ключи от новых квартир.

Новое жилье сдали с полной внутренней отделкой. Во всех квартирах установлены стеклопакеты, сантехническое оборудование, электрические плиты, а также подключены датчики пожарной сигнализации, проведена холодная и горячая вода, многоканальные антенны, телефон и интернет, сообщает ИА AmurMedia.



Новый микрорайон «Волочаевский городок» оснащен детскими игровыми и спортивными площадками. Всего в микрорайоне возведено 12 многоквартирных домов, общая площадь которых составила почти 140 тыс. кв. м. Оставшиеся шесть жилых домов планируется заселить в будущем году.

Строительство микрорайона ведется в рамках федеральной целевой программы Министерства обороны РФ.