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Более 100 семей военнослужащих отметили новоселье в Хабаровске

Строительство жилья ведется в рамках федеральной целевой программы Министерства обороны РФ

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровске отметили новоселье в Хабаровске. Сразу 176 семей получили ключи от новых квартир.

Новое жилье сдали с полной внутренней отделкой. Во всех квартирах установлены стеклопакеты, сантехническое оборудование, электрические плиты, а также подключены датчики пожарной сигнализации, проведена холодная и горячая вода, многоканальные антенны, телефон и интернет, сообщает ИА AmurMedia.

Новый микрорайон «Волочаевский городок» оснащен детскими игровыми и спортивными площадками. Всего в микрорайоне возведено 12 многоквартирных домов, общая площадь которых составила почти 140 тыс. кв. м. Оставшиеся шесть жилых домов планируется заселить в будущем году.

Строительство микрорайона ведется в рамках федеральной целевой программы Министерства обороны РФ.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Более 100 семей военнослужащих отметили новоселье в Хабаровске

Строительство жилья ведется в рамках федеральной целевой программы Министерства обороны РФ

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