Воронежский производитель наностали задолжал банку полмиллиарда рублей

Сразу два заявления от банка «Пересвет» получил арбитражный управляющий воронежского ООО «Техпромлит». В первом речь идет о долге в 419 млн рублей (обеспечен залогом). Во втором — о долге в 133 млн рублей.



Впрочем, к судебному производству документы пока не приняты. Об этом сообщает ИА «Абирег». Причины, по которым банк требует оперативного погашения долга, пока не приводятся.

Ранее с иском к производителю наностали в воронежский арбитраж обратилось ООО «Воронежпромтехнологии». Ему «Техпромлит» должен 19,8 млн рублей.



Кроме того, в суде находится иск, поданный столичной компанией-производителем дорожных знаков «Вершина аутдор». Она требует 52,7 млн рублей.