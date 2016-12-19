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Воронежский производитель наностали задолжал банку полмиллиарда рублей

Это не единственный иск к «Техпромлиту» за последнее время

Сразу два заявления от банка «Пересвет» получил арбитражный управляющий воронежского ООО «Техпромлит». В первом речь идет о долге в 419 млн рублей (обеспечен залогом). Во втором — о долге в 133 млн рублей.

Впрочем, к судебному производству документы пока не приняты. Об этом сообщает ИА «Абирег». Причины, по которым банк требует оперативного погашения долга, пока не приводятся.

Ранее с иском к производителю наностали в воронежский арбитраж обратилось ООО «Воронежпромтехнологии». Ему «Техпромлит» должен 19,8 млн рублей.

Кроме того, в суде находится иск, поданный столичной компанией-производителем дорожных знаков «Вершина аутдор». Она требует 52,7 млн рублей.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Воронежский производитель наностали задолжал банку полмиллиарда рублей

Это не единственный иск к «Техпромлиту» за последнее время

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