Офис российского информагентства был атакован радикалами в Киеве

Агрессивно настроенные молодые люди ворвались в офис «РИА Новости» в Киеве и сорвали проведение видеомоста с Москвой в рамках Съезда украинских землячеств России.



Как сообщает само агентство, около 20 человек, выкрикивая антироссийские лозунги, потребовали прекратить мероприятие.



Сотрудники «РИА Новости», не покидая свои рабочие места, вызвали охрану и полицию.



После прибытия сотрудников службы безопасности и правоохранителей активисты покинули здание.



В настоящее время офис работает в штатном режиме.



Ответственность за проведение радикальной акции пока никто на себя не взял.

Действующие на Украине представительства российских организаций за последние годы неоднократно подвергались различного рода атакам радикалов.



Так, в конце августа и в середине июля 2016 года было атаковано здание представительства Россотрудничества. А 18 сентября 2016 года представители праворадикальных общественных организаций Украины заблокировали вход в посольство России в Киеве. Тем самым не давая возможности российским гражданам проголосовать на выборах в Госдуму.

