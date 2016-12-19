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Офис российского информагентства был атакован радикалами в Киеве

Неизвестные потребовали прекратить проведение видеомоста с городами Украины в рамках Съезда украинских землячеств России

Агрессивно настроенные молодые люди ворвались в офис «РИА Новости» в Киеве и сорвали проведение видеомоста с Москвой в рамках Съезда украинских землячеств России. 

Как сообщает само агентство, около 20 человек, выкрикивая антироссийские лозунги, потребовали прекратить мероприятие.

Сотрудники «РИА Новости», не покидая свои рабочие места, вызвали охрану и полицию.

После прибытия сотрудников службы безопасности и правоохранителей активисты покинули здание.

В настоящее время офис работает в штатном режиме. 

Ответственность за проведение радикальной акции пока никто на себя не взял.

Действующие на Украине представительства российских организаций за последние годы неоднократно подвергались различного рода атакам радикалов.

Так, в конце августа и в середине июля 2016 года было атаковано здание представительства Россотрудничества. А 18 сентября 2016 года представители праворадикальных общественных организаций Украины заблокировали вход в посольство России в Киеве. Тем самым не давая возможности российским гражданам проголосовать на выборах в Госдуму.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Офис российского информагентства был атакован радикалами в Киеве

Неизвестные потребовали прекратить проведение видеомоста с городами Украины в рамках Съезда украинских землячеств России

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