Медведев пожелал Путину успехов в 2017 году и пригласил его на чай

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил членов правительства о необходимости работать в предстоящие в январе выходные.

«Впереди у нас новогодние праздники, но, естественно, у правительства каникул не бывает. Вы все должны работать как следует и в предстоящие выходные», — сказал глава кабмина на предновогодней встрече президента России Владимира Путина с членами правительства.

Премьер поздравил президента с наступающими праздниками от имени кабинета министров и пожелал главе государства «успехов, всего самого доброго и здоровья в наступающем, 2017 году».

«И хотел бы пригласить на чашку чая», — добавил премьер.

Как ранее писали «Известия», в ходе встречи с кабинетом министров Владимир Путин заявил, что, несмотря на все сложности, правительство сработало с оптимальным эффектом.



«Несмотря на все сложности, правительство сработало, как мне представляется, с оптимальным эффектом», — заявил президент.

