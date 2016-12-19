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Тольяттинцы смогут следить за работой снегоуборщиков онлайн

Мэрия запустила сайт, на котором отражается работа по очистке улиц

Тольяттинские власти создали сайт, на котором отражается работа снегоуборщиков.

Это стало возможно после установки в машинах системы ГЛОНАСС.

Как сообщает ресурс TLTGorod.ru, сейчас городские дороги обслуживает около 130 единиц техники. Половина из них оборудована этой системой. Их местоположение видно на новом сайте.

Агентство отмечает, что сайт доступен только на персональных компьютерах.

Напомним, в ноябре в Самарской области разразился скандал вокруг работы снегоуборщиков. Прокуратура установила, что на дороги городов выходило меньше половины от имеющейся техники.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Тольяттинцы смогут следить за работой снегоуборщиков онлайн

Мэрия запустила сайт, на котором отражается работа по очистке улиц

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