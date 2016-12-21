Ринат Билялетдинов может вернуться в «Локомотив»

В сентябре 2015 года известный отечественный тренер Ринат Билялетдинов расторг контракт с казанским «Рубином» и с тех пор остается без работы. Однако, по информации «Известий», уже в ближайшее время специалист может получить должность в московском «Локомотиве», в котором он работал в период с 2004 по 2010 год.

— Руководство «железнодорожников» заинтересовано в приглашении в клуб Рината Билялетдинова, — рассказал «Известиям» источник в московском клубе. — В «Локомотиве» хорошо знают, насколько успешно умеет работать с молодежью российский специалист. Билялетдинову планируют предложить на выбор две должности: тренер молодежного состава или сотрудник селекционного отдела клуба.

Сам Ринат Билялетдинов не исключил такого развития событий и заявил, что готов к переговорам с «Локомотивом», если поступит официальное предложение.

— Пока ничего вам сказать не могу, — признался «Известиям» Ринат Саярович. — Если «Локомотив» мне что-то предложит, то я, конечно, проведу беседу с руководством клуба на этот счет. Пока ни от кого звонков не поступало. Может быть, это находится еще в стадии обсуждения в клубе.

Нынешний наставник «Локомотива» Юрий Семин также не стал опровергать возможности возвращения в команду Рината Билялетдинова, правда, отказавшись обсуждать этот вопрос.

Ранее Ринат Билялетдинов уже работал в «Локомотиве», где возглавлял молодежную команду. Стоит отметить, что новое руководство «железнодорожников» активно возвращает в команду бывших работников и футболистов клуба. Так, главным тренером красно-зеленых в августе этого года стал Юрий Семин, а в его штаб вошли Дмитрий Лоськов и Заур Хапов. Кроме того, в селекционный отдел клуба недавно вернулся Евгений Харлачев.

Ринат Билялетдинов начал свою тренерскую карьеру в 1997 году в клубе второй лиги МИФИ. После долгого перерыва в 2004 году он возглавил молодежную команду московского «Локомотива», а с ноября по декабрь 2007 года после отставки Анатолия Бышовца исполнял обязанности главного тренера основной команды. В 2008 году стал единственным главным тренером дублирующего состава «Локомотива», игроки которого сумели привести команду к серебряным медалям в чемпионате. Работал с молодежным составом красно-зеленых до 2010 года.

В 2010 году Билялетдинову было присвоено звание заслуженного тренера России за подготовку более 30 футболистов клубов премьер-лиги и первого дивизиона, включая его сына Динияра, игравшего в сборной России, которого он тренировал до 17-летнего возраста. Среди других известных воспитанников Рината Билялетдинова — Денис Глушаков («Спартак»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Виталий Дьяков («Томь»), Тарас Бурлак («Рубин»), Руслан Камболов («Рубин»), Максим Беляев («Арсенал», Тула), Антон Коченков («Томь»), Вячеслав Подберезкин («Краснодар») и Георгий Габулов («Оренбург»).

В январе 2014 года Ринат Билялетдинов сменил Курбана Бердыева на посту старшего тренера «Рубина». Из-за отсутствия у него тренерской лицензии категории Pro роль главного тренера казанской команды де-юре была отведена Владимиру Маминову. На сезон-2014/15 Ринат Билялетдинов вновь был заявлен в качестве старшего тренера, а главным тренером являлся Валерий Чалый. Получив лицензию Pro, 13 февраля 2015 года Ринат Билялетдинов был заявлен уже в качестве главного тренера команды, однако в сентябре 2015 года покинул «Рубин». За полтора года работы в казанском клубе Ринату Билялетдинову удалось вернуть его в еврокубки, несмотря на значительное сокращение бюджета. При нем в составе главной команды на постоянной основе начали играть Игорь Портнягин, Эльмир Набиуллин и Ильзат Ахметов, а также вернулся на былой уровень Руслан Камболов.

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