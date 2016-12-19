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На открытии горнолыжной трассы под Воронежем 5 человек получили травмы

Медики диагностировали у пострадавших переломы рук и ног, а также ушибы

На открытии горнолыжного комплекса «Эволюция Костенки» под Воронежем 17 декабря пять человек получили серьезные травмы. Медики диагностировали у них переломы рук и ног, многочисленные ушибы и раны.

Ранее в соцсетях появилась информация о более трех десятках пострадавших. Горожане обвинили организаторов в плохой подготовке трассы. Сотрудники горнолыжного комплекса заявили, что большинство пострадавших не соблюдали технику безопасности.

«На всех горнолыжных курортах без травм не обходится — все-таки это экстремальный вид отдыха. Однако основной причиной случаев травмирования в этот раз стало несоблюдение техники безопасности. И сотрудники кассы, и волонтеры, и инструкторы предупреждали гостей комплекса о том, что на тюбинге нельзя кататься в сцепках, на склонах надо соблюдать дистанцию и напоминали общие правила безопасности — с ними можно было ознакомиться и на стендах в комплексе», — сказала РИА «Воронеж» менеджер по развитию «Эволюции Костенки» Елена Дербина.

Открытие горнолыжного комплекса с самым длинным в Черноземье подъемником состоялось 16 декабря. 

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

На открытии горнолыжной трассы под Воронежем 5 человек получили травмы

Медики диагностировали у пострадавших переломы рук и ног, а также ушибы

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