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В Кремле сочли позитивным сравнение Путина с героем Достоевского

Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер назвал российского президента персонажем из романов Достоевского

Фото: TASS/AP/Wong Maye-E

Слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, что президент РФ Владимир Путин похож на персонажа Достоевского, в Кремле расценили как «позитивную историю».

«Киссинджер действительно очень хорошо знает нашу страну, хорошо знает и наших писателей, философию, поэтому подобное сравнение в его исполнении — это весьма позитивная история», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Киссинджер «имеют достаточно давние теплые отношения и каждый раз используют возможность, чтобы неформально обменяться мнениями, что происходит между нашими двумя странами и в мире».

Киссинджера в интервью телекомпании CBS попросили поделиться мнением о Путине. Тот заявил, что Путин четко просчитывает и твердо отстаивает национальные интересы своей страны.

«Он — герой из романов Достоевского. Этот человек ощущает сильную связь — внутреннюю связь — с российской историей, как он ее понимает», — сказал Киссинджер.

По словам Пескова, Путин пока не ознакомился с этим интервью.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

В Кремле сочли позитивным сравнение Путина с героем Достоевского

В Кремле сочли позитивным сравнение Путина с героем ДостоевскогоРанее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер назвал российского президента персонажем из романов Достоевского

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