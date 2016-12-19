У жителя Приморья изъяли шкуру амурского тигра

Пограничники совместно с полицейскими изъяли у 23-летнего местного жителя шкуру амурского тигра, занесенного в Красную книгу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Приморскому краю.

Автомобиль, в котором у одного из пассажиров обнаружили шкуру убитого тигра, остановили на выезде из Уссурийска. Позже выяснилось, что один из пассажиров хотел выручить 350 тыс. рублей от продажи тигриной шкуры по просьбе своего знакомого. В Уссурийск он приехал в поисках покупателя для сбыта незаконно добытой шкуры краснокнижного животного.

По данному факту ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258.1 УК РФ «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ».



По предварительной оценке, ущерб составил более 1 млн рублей, сообщает РИА PrimaMedia.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. По данным учета 2015 года, численность популяции амурского тигра в дальневосточном ареале оценивается в 480–540 особей.