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Совет директоров «Газпрома» утвердил инвестпрограмму на 2017 год

Объем ее финансирования составит 911 млрд рублей

Совет директоров «Газпрома» утвердил финансирование инвестиционной программы компании на 2017 год в объеме 910,67 млрд рублей, сообщила компания в понедельник.

На 2016 год инвестпрограмма «Газпрома» была утверждена по освоению в объеме 842 млрд рублей, однако впоследствии показатель корректировался на 1,3%, или 11 млрд рублей, до 853 млрд рублей.

Компания отмечает, что на проекты капитального строительства в 2017 году предусмотрено 625,5 млрд рублей.

Объем долгосрочных финансовых вложений в 2017 году составит 285 млрд рублей.

Согласно бюджету «Газпрома» на 2017 год, размер внешних финансовых заимствований составит 288,3 млрд рублей.

Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств «Газпрома» без дефицита, в полном объеме, заключает компания.

Программа оптимизации/сокращения затрат на 2017 год предусматривает мероприятия, общий эффект от которых должен составить 12,2 млрд рублей, отмечается в сообщении.

В 2016 году размер внешних финансовых заимствований (с учетом корректировки) планировался на уровне 90 млрд рублей. Программа оптимизации затрат в 2016 году предусматривалась.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Совет директоров «Газпрома» утвердил инвестпрограмму на 2017 год

Объем ее финансирования составит 911 млрд рублей

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