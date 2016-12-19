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Агент Джикии рассказал, в какой клуб может уйти его подопечный

По словам Вадима Шпинева, защитником «Амкара» активно интересуется «Спартак» и «Рубин»

Вадим Шпинев, агент защитника «Амкара» Георгия Джикии, рассказал, какие клубы интересуются его клиентом.

«Не будем скрывать, к Джикии сейчас есть интерес со стороны ряда клубов. Наиболее активные среди них — «Спартак» и «Рубин», — сказал Шпинев, отметив, что оба клуба сейчас очень активны на рынке. 

По его словам, первоначальная сумма, которую обозначил пермский клуб за 22-летнего футболиста, составляет порядка €3 млн.

При этом, агент Джикии не исключил, что защитники захочет остаться в составе «Амкара», с которым у него контракт до лета 2018 года.

«Что касается интереса «Локомотива», это только разговоры. Ничего не было», — рассказал «Федеральному агентству новостей» Шпинев.

Ранее главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев подтвердил, что московский «Локомотив» проявляет интерес к защитнику Георгию Джикии.

По его словам, ему звонил наставник «железнодорожников» Юрий Семин и интересовался трaнcфepoм 22-летнего футболиста.

Георгий Джикия начал свою профессиональную карьеру в команде «Локомотив-2» в 2011 году. Спустя два года перебрался в «Спартак-Нальчик», в том же году сменил команду на «Химки» из Дзержинска. С 2015 года выступает за пермский «Амкар». 

На данный момент трансферная стоимость российского защитника, по оценке экспертов, составляет около €1 млн.

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Агент Джикии рассказал, в какой клуб может уйти его подопечный

По словам Вадима Шпинева, защитником «Амкара» активно интересуется «Спартак» и «Рубин»

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