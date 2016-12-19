Агент Джикии рассказал, в какой клуб может уйти его подопечный

Вадим Шпинев, агент защитника «Амкара» Георгия Джикии, рассказал, какие клубы интересуются его клиентом.



«Не будем скрывать, к Джикии сейчас есть интерес со стороны ряда клубов. Наиболее активные среди них — «Спартак» и «Рубин», — сказал Шпинев, отметив, что оба клуба сейчас очень активны на рынке.



По его словам, первоначальная сумма, которую обозначил пермский клуб за 22-летнего футболиста, составляет порядка €3 млн.



При этом, агент Джикии не исключил, что защитники захочет остаться в составе «Амкара», с которым у него контракт до лета 2018 года.



«Что касается интереса «Локомотива», это только разговоры. Ничего не было», — рассказал «Федеральному агентству новостей» Шпинев.



Ранее главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев подтвердил, что московский «Локомотив» проявляет интерес к защитнику Георгию Джикии.



По его словам, ему звонил наставник «железнодорожников» Юрий Семин и интересовался трaнcфepoм 22-летнего футболиста.



Георгий Джикия начал свою профессиональную карьеру в команде «Локомотив-2» в 2011 году. Спустя два года перебрался в «Спартак-Нальчик», в том же году сменил команду на «Химки» из Дзержинска. С 2015 года выступает за пермский «Амкар».



На данный момент трансферная стоимость российского защитника, по оценке экспертов, составляет около €1 млн.

