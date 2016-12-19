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Продажу пива запретят на время Ганзейских дней в Пскове

Городские власти решают вопрос об ограничении продаж напитка на фудкортах

Продажа пива будет официально запрещена в местах мероприятий, которые пройдут в рамках Международных Ганзейских дней.

Они запланированы на 2019 год. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главу городского управления культуры Юрия Мартынова. По его словам, власти озабочены тем, что пиво продается на фудкортах.

Напомним, фестиваль культуры и туризма «Ганзейские дни» состоится с 27 по 30 июня 2019 года.

В самом городе запланированы около 40 мероприятий. К этому времени вокруг псковского Кремля проложат пешеходный и веломаршрут протяженностью 7 км.

Таким образом, исторический центр, взятый в кольцо, станет туристско-рекреационным кластером «Псковский». Его создадут в рамках ФЦП по развитию въездного и внутреннего туризма.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Продажу пива запретят на время Ганзейских дней в Пскове

Городские власти решают вопрос об ограничении продаж напитка на фудкортах

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