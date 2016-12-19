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Курская школа фехтования признана лучшей в России

Высокой награды спортивное учреждение удостоили в номинации «Надежда России»

Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию Курска признана лучшей школой России в 2016 году. Награждение лауреатов в области физической культуры состоялось 14 декабря в Министерстве спорта РФ, сообщили в пресс-службе областного спорткомитета.

Высокой награды спортивное учреждение удостоили в номинации «Надежда России». 

За недолгие годы существования воспитанники спортивной школы Курска демонстрируют блестящие результаты на всероссийских и международных соревнованиях наряду с выпускниками других сильнейших спортивных школ России. Так, спортивная школа стала победителям в командном первенстве II Всероссийской летней спартакиады спортивных школ 2016 по фехтованию (рапира, юноши), отмечает KurskCity.ru.

В церемонии награждения лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта приняли участие известные спортсмены, тренеры, политические и общественные деятели и организаторы физкультурно-спортивной работы.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Курская школа фехтования признана лучшей в России

Высокой награды спортивное учреждение удостоили в номинации «Надежда России»

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