Курская школа фехтования признана лучшей в России

Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию Курска признана лучшей школой России в 2016 году. Награждение лауреатов в области физической культуры состоялось 14 декабря в Министерстве спорта РФ, сообщили в пресс-службе областного спорткомитета.

Высокой награды спортивное учреждение удостоили в номинации «Надежда России».

За недолгие годы существования воспитанники спортивной школы Курска демонстрируют блестящие результаты на всероссийских и международных соревнованиях наряду с выпускниками других сильнейших спортивных школ России. Так, спортивная школа стала победителям в командном первенстве II Всероссийской летней спартакиады спортивных школ 2016 по фехтованию (рапира, юноши), отмечает KurskCity.ru.

В церемонии награждения лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта приняли участие известные спортсмены, тренеры, политические и общественные деятели и организаторы физкультурно-спортивной работы.